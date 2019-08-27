Почтальонам в Забайкалье с 1 ноября повысят зарплату в среднем на 20%

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Заработная плата работников отделений почтовой связи в Забайкальском крае с 1 ноября увеличится в среднем на 20%, сообщил во вторник журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"С 1 ноября будет увеличена зарплата работников отделений почтовой связи, она вырастет в среднем на 20%", - сказал Носков, уточнив ТАСС, что речь идет о росте зарплат работников почты в Забайкалье.

По его словам, зарплата увеличится у почтальонов, операторов и руководителей отделений почтовой связи - это 1,6 тыс. человек.