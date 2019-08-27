Международный коммерческий арбитражный суд откроется во Владивостоке в дни ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Международный коммерческий арбитражный суд откроется на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом во вторник сообщил организатор форума фонд "Росконгресс".

"Торжественное открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) во Владивостоке состоится на полях V Восточного экономического форума. Отделение призвано стать центром третейского разбирательства для предпринимателей Дальневосточного региона, нацелено на распространение лучших международных практик в сфере арбитража и создание благоприятной правовой среды", - говорится в сообщении.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате является одним из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. Ежегодно здесь рассматривается 250-300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран. Это больше, чем в большинстве аналогичных международных арбитражных центрах, в том числе, Лондонском международном третейском суде и Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже этот суд получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения. В 2017-2019 годах образовано 17 отделений МКАС (во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Краснодаре, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске).

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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