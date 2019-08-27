Решение по участию Huawei в создании 5G в Великобритании может быть принято осенью

ТАСС, 27 августа. Правительство Великобритании определится с участием китайской корпорации Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании осенью. Надежду на это выразила во вторник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Ники Морган.

"Мы примем верное решение для Великобритании, я надеюсь, что осенью мы сделаем что-то с этим. Мы должны удостовериться в том, что это будет долгосрочное решение, гарантировав безопасность наших сетей", - сказала она в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

Изначально британское правительство планировало отдать Huawei контракт на поставку оборудования для 5G, однако после того как компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе. Лондонская газета The Daily Telegraph 24 апреля информировала о том, что занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сети мобильной связи 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой непрофильной инфраструктуре.

В результате из публикации в этой газете вся страна узнала о том, что несогласие с позицией премьера и общими итогами заседания Совбеза высказали четверо членов британского кабмина: глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, министр обороны Гэвин Уильямсон и занимавшая на тот момент пост министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Она в итоге сменила Уильямсона на посту главы военного ведомства после того, как на министра обороны была возложена ответственность за эту информационную утечку.