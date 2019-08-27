Вертолет люкс-класса в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новый вертолет люкс-класса, сделанный в стиле Aurus на базе "Ансат", впервые представили на международном авиасалоне МАКС-2019, который начал работу во вторник в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

Салон машины создан специалистами "Вертолетов России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ, разработчик кабриолета Aurus). Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Как отметил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, разработка интерьера вертолета началась в апреле 2019 года. "Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину", - сообщил он.

Как отметил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, вертолет "Ансат" с салоном Aurus обладает таким же уровнем комфорта как одноименный кабриолет.

"Ансат" премьер-класса может перевозить пять пассажиров. Как отмечают в холдинге, вертолет обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство над головой и по бокам пассажиров. В отделке используется кожа и шпонированный алюминий. Всего в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики

Интерьер кабины летчиков выполнен в цветовой гамме, соответствующей пассажирскому салону, в отделке использованы кожаные элементы. На "Ансат" Aurus установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, также предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Об "Ансате"

"Ансат" в базовом варианте выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода с 2013 года и представляет собой легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Отдача каждого мотора составляет 630 л. с., что позволяет вертолету разгоняться до максимальных 275 км/ч.