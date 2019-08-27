"Ъ": в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

В системе приема платежей Qiwi сообщили, что "уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле", однако подробностей пока не раскрывают. В свою очередь в Банке России подтвердили, что "данный вопрос обсуждается". Однако, как именно будет реализован прием наличных в Системе быстрых платежей пока неизвестно, отмечает издание.

По мнению директора "Золотой короны" Ивана Ситнова, подобный перевод наличных в СБП потенциально "может быть реализовано как через терминалы, так и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов". Для граждан прием такого платежа "ничем не будет отличаться от текущей процедуры, но за счет использования СБП действующие системы приема платежей будут не нужны", сказал Ситнов газете.

При этом, как отмечает "Коммерсантъ", некоторые банки высказали мнение, что возможность приема наличных в рамках СБП будет излишней. Так, в ВТБ отмечают, что потребности в создании такого канала нет, поскольку "доля оборота наличных средств за последние годы значительно снизилась, поэтому его востребованность может быть невысокой". По данным ЦБ, доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, а в течение четырех лет этот показатель может достичь до 80%.