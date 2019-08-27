ФАС одобрила ходатайство "Енисей Капитал" на приобретение акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании "Енисей Капитал", аффилированной с совладельцами Evraz - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, на приобретение пакета в "Трансконтейнере". Об этом ТАСС сообщили ведомстве.

Сейчас у "Енисей Капитала" 24,5% в "Трансконтейнере".

"Ходатайство поступило от "Енисей Капитал", - сказали в ФАС, уточнив, что оно было одобрено.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, комментируя публикации в СМИ, что служба получила ходатайство на приобретение 50% + 2 акций "Трансконтейнера" от связанных с Evraz структур. В Evraz подчеркнули, что горно-металлургический холдинг не подавал ходатайство о приобретении акций оператора.

"Evraz не подавал ходатайство на приобретение акций "Трансконтейнера". Сделки акционеров компания не комментирует", - сказал ТАСС представитель компании.

Условия аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" были опубликованы 7 августа, стартовая и минимальная цена продажи акций - 36,159 млрд рублей. Дата проведения аукциона назначена на 27 ноября 2019 года.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

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