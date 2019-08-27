Рыбоводный завод на Ямале впервые выпустил 75 тыс. мальков в реку Таз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - впервые выпустили 75 тыс. мальков чира в реку Таз. Это первый эксперимент для определения рыбоводно-технологических показателей в преддверии строительства филиала завода в районе поселка Тазовский, сообщил во вторник ТАСС директор предприятия Данил Эльтеков.

Собский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию на реке Собь в западной части ЯНАО весной 2017 года. Теперь планируется строительство филиала завода либо рыбоводного участка на реке Таз, в восточной части региона.

"В преддверии строительства филиала Собского рыбоводного завода (рыбоводного участка) на реке Таз мы сейчас проводим своего рода научно-исследовательский эксперимент с целью уточнения рыбоводно-биологических показателей и возможностей данного участка по выращиванию сиговых видов рыб в садках", - сказал Эльтеков, уточнив, что во вторник было выпущено 75 тыс. мальков весом более 15 граммов.

По его словам, данные эксперимента будут использоваться при проектировании будущего рыбоводного предприятия, предполагаемая мощность которого составит до 2 млн мальков. Выращивание рыбы на реке Таз позволит осуществлять зарыбление Обь-Иртышского бассейна не только в западной части округа, но и восточной. Директор предприятия уточнил, что следующей целью будет зарыбление рек Ямала по всей территории округа.