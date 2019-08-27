Минприроды пока занимает сдержанную позицию по вопросу доступа частных компаний на шельф

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минприроды России ожидает протокольных решений по итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, на котором обсуждалась возможность доступа частных инвесторов к шельфу Арктики, и после этого выработает свою позицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы ждем протокольных решений по итогам совещания и будем их исполнять", - сказали в пресс-службе и добавили: "То есть позиция сдержанная, проработаем в зависимости от сути поручений".

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявлял в интервью ТАСС, что в целом не против того, чтобы открыть доступ к шельфу Арктики частным компаниям и иностранным инвесторам, но "не видит очередей из желающих".

История вопроса

26 августа официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил ТАСС, что по итогам совещания планируется дать поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики. Позднее он уточнил журналистам, что обсуждались общие вопросы стимулирования развития шельфа, будет поручено разработать соответствующий законопроект.

Источник, принимавший участие в обсуждении, заявил журналистам, что инициатива допуска частных инвесторов к разработке арктического шельфа касается только 10% нераспределенных лицензий.

Доступ на шельф

По закону разрабатывать недра российского шельфа Арктики могут только компании, в которых государству принадлежит не менее 50%, и имеющие опыт работы на шельфе от пяти лет. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий. Сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Ресурсы шельфа Арктической зоны вице-премьер Юрий Трутнев оценивал ранее в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в особенности остается крайне низкой, подчеркивал он. Трутнев отмечал, что сейчас наблюдаются проблемы в том числе с соблюдением лицензионных соглашений.