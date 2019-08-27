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"Ростелеком" выберет поставщика планшетов для переписи населения на открытом конкурсе

По данным Reuters, Huawei ведет переговоры об установке ОС "Аврора" для проведения переписи на свои планшеты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" осенью по результатам открытого конкурса определит поставщика планшетов на операционной системе "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Huawei ведет переговоры об установке "Авроры" для проведения переписи на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс. устройств в рамках пилотного проекта. При этом в "Ростелекоме" отметили, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с "установленными закупочными процедурами".

"Ранее "Ростелеком" [был] назначен единственным поставщиком цифровых услуг для организации переписи, включая поставку планшетов с мобильной операционной системой "Аврора" и мобильным приложением для переписчиков. Поставщик планшетов будет определяться осенью текущего года на открытом конкурсе", - сообщили в пресс-службе.

В "Ростелекоме" отметили, что сейчас при участии Минкомсвязи обсуждаются вопросы взаимодействия Huawei и "Ростелекома", рассматриваются различные варианты сотрудничества. Вместе с тем детали в компании пока не раскрывают, ссылаясь на "договоренность о конфиденциальности".

В пресс-службе также добавили, что в ходе проведения всероссийской переписи населения 2020 года впервые планируется большинство данных собирать сразу в цифровом виде - с помощью цифрового переписного листа на планшете или посредством самостоятельного прохождения гражданином переписи на портале госуслуг. "Это позволит, в частности, ускорить обработку полученной информации, обеспечить ее достоверность и однозначность интерпретации", - полагают в компании.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.

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