"Известия": в России могут появиться продукты с пометкой "для пожилых"

ТАСС, 27 августа. Федеральный исследовательский центр питания (ФИЦ питания) разрабатывает рецептуры продуктов, которые будут продаваться в магазинах с пометкой "для пожилых". Они будут обогащены витаминами и, как правило, уже готовы к употреблению, пишут во вторник "Известия".

Планы по разработке богатой макро- и микроэлементами и простой в приготовлении еды для пенсионеров зафиксированы в "дорожной карте" Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Ответственными за выполнение этой задачи являются Роспотребнадзор и ФИЦ питания.

По словам научного руководителя ФИЦ питания, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, разработка рецептур "продуктов для пожилых" уже началась. Тутельян уточнил, что ими могут стать белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Производством "фастфуда для пожилых" будут заниматься частные компании, но их перечень пока не определен. В свою очередь ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова добавила, что продукция для пенсионеров будет соответствовать принципам здорового питания.

По мнению зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" ("Мистраль", "Макфа", "Останкино" и др.) Дмитрия Леонова, потенциал для производства обогащенных продуктов для пенсионеров в России есть, однако на выходе они должны реализовываться по доступным ценам. Чтобы компаниям было выгодно продавать такие продукты дешево, важно ввести для них финансовые льготы, например, дотации со стороны государства, налоговые каникулы, сниженные ставки, считает Леонов.