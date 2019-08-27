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На "Армии-2019" подписаны контракты на боеприпасы для Су-57

Выполнение контрактов начнется сразу после поступления финансирования

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Контракты на производство авиационных средств поражения для истребителей Су-57 были подписаны на форуме "Армия-2019" и будут выполнены в ближайшие годы. Об этом ТАСС сообщил во вторник на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Контракты на производство боеприпасов для Су-57, подписанные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", будут выполнены в рамках действующей госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года", - сказал он.

Глава КТРВ отметил, что выполнение контрактов начнется сразу после поступления финансирования.

Предприятия КТРВ производят, в частности, управляемые ракеты класса "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые боеприпасы для поражения наземных и надводных целей.

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РоссияМАКС-2019Форум "Армия-2019"
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