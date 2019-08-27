ЦБ надеется, что россиянам разрешат открывать любое количество инвестсчетов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Жители России смогут открывать любое количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые смогут корреспондировать между собой через основной. Соответствующие поправки могут быть приняты в осеннюю сессию, сообщил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Думаю, осенью мы это дискуссию пройдем, и гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, оставив один из ИИС ключевым с точки зрения входа и выхода на этот рынок. Остальные ИИС смогут корреспондировать друг с другом через основной ИИС", - пояснил Швецов.

Он добавил, что с точки зрения конкуренции существующие барьеры, с которыми сталкиваются клиенты при переключении с одного провайдера на другой, а также необходимость отдавать все сбережения "в руки" одной финансовой компании, неоправданны. Этот нюанс нужно устранить, так как одни компании лучше справляются с доверительным управлением по акциям, другие - по облигациям, а третьи лучше предоставляют брокерские услуги, полагает Швецов.

Индивидуальный инвестиционный счет могут открыть физические лица - инвесторы на фондовом рынке - и передать его в управление брокерской или управляющей компании. Сейчас через ИИС можно инвестировать, в частности, в акции компаний, облигации федерального займа и корпоративные облигации.

В новость были внесены изменения (12:22 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.