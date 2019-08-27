"Дочка" Ростеха готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

"К сожалению, по известным причинам первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на три года - с октября 2019 года на март 2022 года. При этом мы в полном объеме осуществили авансовые платежи и несем потери. Если руководство Boeing проявит добрую волю, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к взаимовыгодному внесудебному решению по компенсации понесенных затрат", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что самолеты приобретались для российских авиакомпаний и предлагались, в том числе лоукостеру "Победа".

Газета Financial Times ранее сообщила, что компания "Авиакапитал-Cервис" подала в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) иск против Boeing, обвинив корпорацию в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8, полеты которых в настоящее время приостановлены по всему миру.

Как отмечает издание, "Авиакапитал-Cервис" в исковом заявлении подчеркнула, что "две катастрофы, унесшие жизни людей (в Индонезии и Эфиопии - прим. ТАСС), были вызваны халатностью со стороны Boeing не только в результате разработки самолета [737 MAX 8], при которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации".

По данным газеты, дочернее предприятие Ростеха до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте этого года заказало 35 самолетов такой серии, но теперь настаивает на отмене сделки. Российская компания требует вернуть ей сумму в размере $115 млн, в которую входит внесенная по сделке предоплата - $35 млн с процентами, а также компенсация в $75 млн за упущенную прибыль. Кроме того, компания намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, сумма которого не указывается.