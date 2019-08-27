В Минфине заявили, что объединение рисков ОСАГО и каско не потребует изменений в законы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объединение рисков ОСАГО и каско не потребует изменений в законодательство - возможно будет прописать дополнительные риски на обратной стороне полиса ОСАГО, при этом ЦБ пока не представил своих предложений по изменению формы полиса. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"По ОСАГО и каско решили, что будем двигаться без изменения в законы. Решили, что Центральный банк на уровне своих актов имеет такую возможность на другой стороне полиса ОСАГО (добавить дополнительные риски - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Пока еще нет", - добавил он, отвечая на вопрос, представил ли ЦБ свои предложения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с Банком России проработать вопрос об объединении рисков по ОСАГО и каско в одном полисе. Моисеев ранее уже говорил, что, вероятно, для этого не потребуются изменения в законы. При этом Минфин и ЦБ ранее сообщали, что, по их мнению, это возможно после принятия законопроекта о либерализации ОСАГО (внесен в Госдуму в июле).