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МАКС-2019

Борисов заявил, что объем задолженности ОАК банкам превышает 350 млрд рублей

Вице-премьер так объяснил просьбу Ростеха докапитализировать корпорацию на 300 млрд рублей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна банкам более 350 млрд рублей, сообщил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У ОАК чуть более 350 млрд рублей так называемых невозвратных кредитов", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне МАКС-2019, отвечая на вопрос, с чем связана просьба Ростеха докапитализировать ОАК на 300 млрд рублей.

По его словам, эта проблема касается не только ОАК, но и другие предприятия ОПК. "Этот вопрос (решения проблем закредитованности ОПК - прим. ТАСС) рассматривается в рамках рабочей группы под моим руководством, куда включены представители Минфина, ЦБ, ведущие банки и предприятия-должник", - сказал Борисов

"Рассматриваем различные варианты, надеюсь, что на ближайшей Военно-промышленной комиссии доложим основные результаты верховному главнокомандующему", - заявил вице-премьер.

В июле глава Ростеха, в который сейчас интегрируется корпорация, Сергей Чемезов сообщал о необходимости докапитализации ОАК на сумму более 300 млрд рублей для ее "окончательного финансового оздоровления".

Теги
РоссияБорисов, Юрий ИвановичЧемезов, Сергей ВикторовичМАКС-2019
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