FT: торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай

ТАСС, 27 августа. Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование Rhodium Group.

По ее сведениям, компании США инвестировали за первое полугодие 2019 года порядка $6,8 млрд, что на 1,5% больше показателей за аналогичные периоды предыдущих двух лет. Большая часть этой суммы приходится на проекты, создаваемые с нуля, такие как завод Tesla в Шанхае. При этом отмечается некоторый спад в секторе информационных технологий.

Как отмечает издание, результаты исследования разнятся с данными Министерства коммерции КНР, согласно которым прямые инвестиции США снизились в первой половине этого года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, как подчеркивает газета, исследование Rhodium Group учитывает большее количество проектов.

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР сообщил на прошлой неделе, что Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% соответственно на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить пошлины (действующие и те, которые только планируется ввести осенью) на товары из Китая на 5%. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Вся остальная продукция из КНР на сумму $300 млрд, на которую США планировали ввести с 1 сентября тарифы в 10%, будет облагаться пошлинами в 15%.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.