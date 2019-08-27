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В российско-китайский дальнемагистральный самолет добавят все технологические новинки

Вице-премьер РФ отметил, что Россия и Китай будут совместно производить практически всю линейку летательных аппаратов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Россия и Китай используют все мировые технологии и достижения, чтобы сделать разрабатываемый ими совместно широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929-600 конкурентоспособным. Об этом сообщил во вторник журналистам на авиасалоне МАКС вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В партнерстве с Китаем будем использовать все мировые новинки, достижения и технологии для того, чтобы сделать этот самолет конкурентноспособным", - сказал Борисов.

По его словам, Россия и Китай будут производить практически всю линейку летательных аппаратов: от региональных до дальнемагистральных и широкофюзеляжных самолетов.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).

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