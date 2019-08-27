Борисов надеется, что серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году

"Надеюсь, что мы будем идти по графику, в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году", - сказал Борисов журналистам во вторник на авиасалоне МАКС-2019.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что в 2021 году начнутся серийные поставки МС-21 для "Аэрофлота".

Борисов рассказал, что успел ознакомиться с некоторыми экспозициями на авиасалоне. "Посетил павильон ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации - прим. ТАСС), где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. Очень хороший взят объем работы ими", - уточнил вице-премьер.

"Очень много представлено новых образцов и новинок в области беспилотной авиации, [в том числе] пятитонный беспилотник от группы "Кронштадт", - добавил Борисов.