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МАКС-2019

Борисов надеется, что серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году

Вице-премьер рассчитывает, что в 2020 году будут завершены все сертификационные процедуры
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Михаил Метцель/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Серийное производство пассажирских самолетов МС-21 начнется в 2021 году, надеется вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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"Надеюсь, что мы будем идти по графику, в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году", - сказал Борисов журналистам во вторник на авиасалоне МАКС-2019.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что в 2021 году начнутся серийные поставки МС-21 для "Аэрофлота".

Борисов рассказал, что успел ознакомиться с некоторыми экспозициями на авиасалоне. "Посетил павильон ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации - прим. ТАСС), где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. Очень хороший взят объем работы ими", - уточнил вице-премьер.

"Очень много представлено новых образцов и новинок в области беспилотной авиации, [в том числе] пятитонный беспилотник от группы "Кронштадт", - добавил Борисов.

Теги
РоссияБорисов, Юрий ИвановичЧемезов, Сергей ВикторовичМАКС-2019
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