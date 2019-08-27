ЦБ и Минфин решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю. Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Законопроект об ИПК - я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Сергей Швецов - первый зампредседателя ЦБ РФ - прим. ТАСС) через неделю объявим вам все детали", - сказал он. Он не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который пройдет 12-13 сентября.

"Да, - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, означает ли это начало публичного обсуждения. - Да, и это не будет называться ИПК". По его словам, законопроект "будет вывешен через неделю".

Позднее замглавы Минфина добавил, что законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК. "Да, правильно (на основе законопроекта об ИПК - прим. ТАСС). Основная история - будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)", - сказал он журналистам.

О концепции ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. С тех пор обсуждается законопроект об ИПК, он пока не обнародован. Основные дискуссии шли вокруг способа вступления граждан в систему.

Изначально концепция ИПК предполагала автоподписку (автоматическое включение с возможностью выйти из системы ИПК). Этот способ вызвал множество дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертов, впоследствии от него было решено отказаться. В июне источник ТАСС, близкий к обсуждению законопроекта, говорил, что вступление в систему будет полностью добровольным.

Законопроект об ИПК "подвис" из-за пенсионных изменений, но запуск системы с 2020 года реалистичен, говорил в конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.