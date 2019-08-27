На МАКС-2019 представили обновленный защищенный компьютер "Эльбрус 801М"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) представил на авиасалоне МАКС-2019 высокопроизводительный моноблочный компьютер "Эльбрус 801М" в новом дизайне с увеличенным экраном и дополнительным местом для современных видеокарт. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Автоматики".

"Моноблок "Эльбрус 801М" в своем новом, модернизированном дизайне будет востребован пользователями за счет высокого уровня производительности, киберзащищенности и эргономичных характеристик", - приводят в пресс-службе слова генерального директора концерна Владимира Кабанова.

Моноблок "Эльбрус 801М" создан на базе российского восьмиядерного центрального микропроцессора "Эльбрус-8С". Производительность моноблока превышает 120 ГФлопс. Предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест для организации делопроизводства и документооборота. Кроме того, "Эльбрус 801М" совместим с операционными системами, разработанными для зарубежных микропроцессоров с системой команд x86, что важно для комфортной работы пользователей.

В пресс-службе концерна отметили, что "Эльбрус 801М" является полностью отечественной инициативной разработкой предприятия "ИНЭУМ имени И. С. Брука", входящего в концерн "Автоматика", и значительно превосходит зарубежные аналоги по уровню кибербезопасности.

"За счет применения российского центрального микропроцессора уровень кибербезопасности моноблока значительно выше, чем у его аналогов, созданных на базе зарубежных микропроцессоров. В том числе он устойчив к большинству видов кибератак (типа Spectre и Meltdown)", - подчеркнули в концерне.

Сейчас моноблок проходит этап тестовой эксплуатации. В концерне рассчитывают на интерес силовых и государственных структур, нефтегазовой отрасли, а также энергетических и транспортных компаний. Ожидаемый объем реализации моноблока на 2020 год составляет несколько тысяч единиц.

МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.