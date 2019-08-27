МС-21 впервые поднялся в воздух на МАКС-2019

Лайнер впервые поднялся в воздух перед широкой публикой - до этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

Всего в этом году на авиасалоне демонстрируются три самолета МС-21, один из них - с отделкой салона.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре - стендовые. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" - перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.