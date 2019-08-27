{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2019

МС-21 впервые поднялся в воздух на МАКС-2019

Полет длился около пяти минут
Самолет МС-21 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МС-21
© Марина Лысцева/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Новейший российский узкофюзеляжный самолет МС-21 во вторник принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019, передает корреспондент ТАСС. Полет длился около пяти минут.

На эту тему
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

Лайнер впервые поднялся в воздух перед широкой публикой - до этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

Всего в этом году на авиасалоне демонстрируются три самолета МС-21, один из них - с отделкой салона.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре - стендовые. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" - перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.

Теги
РоссияМАКС-2019
МАКС-2019
Президент Турции поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что торговый оборот между двумя странами уже превышает $25 млрд
Читать полностью