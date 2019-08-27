Кабмин намерен внедрить цифровые решения в сфере безопасности дорожного движения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой экономики и транспорта, поручил профильным министерствам в сотрудничестве с технологическими компаниями разработать ряд цифровых решений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом говорится в перечне поручений вице-премьера по отдельным вопросам внедрения цифровых решений от 10 июля 2019 года, копия есть у ТАСС.

Согласно документу, Минтрансу, МВД и Минкомсвязи поручено в срок до 1 декабря 2019 года при участии технологических компаний представить предложения по составу и плану работы рабочей группы при правительственной комиссии по безопасности дорожного движения для выработки стандартов раскрытия информации и обмена данными в целях разработки цифровых решений в этой сфере.

Кроме того, до 30 ноября 2019 года Минэкономразвитию, Минтрансу и АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ) совместно с фондом "Сколково" и правительством Москвы предписано создать рабочую группу для выработки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

Также Акимов поручил профильным министерствам и АНО "Цифровая экономика" до 1 октября подготовить предложения по внедрению специальных комплексов для проведения дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, а до 30 ноября совместно с фондом "Сколково", правительствами Республики Татарстан, Белгородской и Калужской областей представить дорожную карту по реализации в 2020 году пилотного проекта внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок автомобильным транспортом.