Власти Ставрополья ожидают развития восточных районов края благодаря проекту "Лукойла"

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья ожидают ежегодного поступления налогов в объеме 4,5 млрд рублей и развития восточных территорий края после строительства газохимического комплекса "Лукойла" в Буденновске. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"[В результате реализации проекта] прямых налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края может получиться, начиная с 2025 года, порядка 4,5 млрд рублей. Также это очень долгая и экономически насыщенная жизнь для наших восточных территорий", - сказал он.

Восточные районы края, где располагается город Буденновск, находятся в засушливой и сложной для ведения сельского хозяйства климатической зоне аграрного региона. Строительство комплекса позволит обеспечить жителей рабочими местами в новой сфере. "Ратуем, чтобы компания увеличила свои производственные мощности в Ставропольском крае. Для нас это - на период строительства до 6 тыс. рабочих мест, на период эксплуатации - вместе с сопутствующим персоналом около 3 тыс. рабочих мест", - отметил Владимиров.

Ранее в компании сообщали о планах по вводу в эксплуатацию газохимического комплекса в городе Буденновске в 2023-2024 году. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов пояснил журналистам, что окончательное инвестиционное решение по созданию комплекса может быть принято в 2020 году.