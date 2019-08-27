Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские производители получили право поставлять говядину в Бразилию. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Россельхознадзора.

"В ходе двусторонней встречи Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Секретариата по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из Российской Федерации в Бразилию могут быть начаты незамедлительно", - отмечается в сообщении.