Началось строительство объездной дороги вокруг Волгограда

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Старт строительства дороги в обход Волгограда, который растянулся вдоль берега Волги почти на 100 км, дали во вторник помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Росавтодора Андрей Костюк и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.

"Это проект один из самых крупных на ближайшие пять лет, я не говорю только по деньгам, я говорю о том масштабе, который он дает. Мы видим три федеральные дороги сходятся в городе, жить в таких условиях невозможно, - сказал журналистам Левитин. - Если бы мы сегодня не приступили к этому проекту, мы бы не вывезли грузы из Каспийского региона, это просто нереально".

Обход Волгограда протяженностью 71,4 км будет построен в три этапа. Фактически это будет новый участок дороги Москва - Астрахань, по которому будет двигаться весь транзитный транспорт, минуя Волгоград. Завершить строительство первого этапа - 12-километрового участка - планируется в 2024 году, здесь предстоит построить три путепровода, три транспортных развязки, систему освещения, площадки для отдыха водителей. Ключевым объектом первого этапа станет строительство моста через Волго-Донской судоходный канал. Параллельно ведется проектирование второго и третьего этапов, которое должно завершиться в 2020 году.

Коридор "Север - Юг"

По данным Росавтодора, строительство обхода Волгограда, который пройдет по территории Городищенского (с северной стороны города) и Светлоярского (с южной стороны) районов, имеет ключевое значение не только для города и области, но и для страны в целом. Здесь сходятся три федеральные дороги: Р-22 "Каспий", Москва - Астрахань, А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов, обеспечивая межрегиональное и международное автомобильное сообщение. Объект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры: обход Волгограда является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна.