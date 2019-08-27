Турция заинтересовалась российскими вертолетами для санитарной авиации

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Турция заинтересовалась российскими вертолетами, которые, в частности, используются в санитарной авиации. Президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрели экспозицию КРЭТ, которая представлена в рамках авиасалона МАКС-2019.

Путин отметил, что в России еще нужно много сделать для развития санитарной авиации. "Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - сказал он.

Представители Турции заинтересовались вертолетом "Ансат" и уточнили, можно ли получить скидку. В ответ представитель КРЭТ сообщил, что стоимость вертолета составляет $7 млн, однако, если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться.

"Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с системой обслуживания, сервисными центрами", - уточнили представители КРЭТ.