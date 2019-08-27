МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минфин Китая окажет России содействие в выпуске облигаций в юанях, однако министерство не является ключевым в работе с китайскими инвесторами. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

"По крайней мере, на уровне коллег из Министерства финансов [Китая] нам точно ставят сигналы, что они нас понимают и будут всячески содействовать <...> Точно можем сказать, что никто нас не блокирует <...> Китайский Минфин официально сказал, что будет нам содействовать, но процесс принятия решений в Поднебесной многофакторный, и Минфин не играет ключевую роль в работе с китайскими инвесторами", - отметил Сторчак.

Он добавил, что китайская сторона признала свою ответственность за низкую скорость принятия решений о выпуске облигаций Россией в юанях.

"Коллеги из Министерства финансов Китая в конечном итоге сказали, что не очень высокие темпы принятия решений в части принятия нашего варианта выпуска облигаций - это их зона ответственности. Они сказали, что понимают, что подзадержались со своим решением", - сказал Сторчак.

В 2016 году Россия готовила размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей. Осенью 2017 года Минфин сообщил, что проводит non-deal road show (встречу с инвесторами) в Китае для размещения ОФЗ в юанях. По данным главы Минфина Антона Силуанова, объем размещения составит около 6 млрд юаней ($1 млрд). Однако размещение до сих пор не состоялось.

В опубликованном 22 августа 2019 года на сайте Минфина России заявлении по итогам 8-го Российско-Китайского финансового диалога отмечалось, что Россия будет "активно рассматривать" вопрос о выпуске облигаций в юанях на Московской бирже, а Китай будет способствовать привлечению инвесторов.