Калининградский янтарный комбинат проведет аукцион для художников в сентябре

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") в сентябре проведет для художников открытый аукцион по продаже янтаря общей стоимостью 1,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"Торги янтарем-сырцом для художников, работающих с этим камнем, запланированы на 23 сентября. Заявлено 50 лотов общим весом 43,7 кг. Их стартовая стоимость составляет 1,7 млн рублей", - рассказала собеседница агентства.

Согласно аукционной документации, художникам предлагается янтарь ручной и ситовой сортировки, матовый и прозрачный. Вес лотов - от 100-200 граммов до 5 кг янтаря различных фракций.

Первый в этом году аукцион для художников был заявлен в середине апреля, но признан комиссией несостоявшимся, поскольку заявок в период их подачи не поступило. С начала года на открытых аукционах, организованных на базе предприятия, реализовано более 16,8 тонны янтаря на 118,4 млн рублей.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, которая ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. тонн, что обеспечит промышленную добычу в течение 350 лет.