Обучение турецких военных обращению с С-400 завершится ко 2 января 2020 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Обучение турецких военных обращению с зенитными ракетными системами С-400 пройдет с 1 сентября 2019 года по 2 января 2020 года. Об этом сообщил президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану во вторник генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

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"С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января - плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400", - сказал Новиков в ходе осмотра экспозиции концерна, представленной в рамках авиасалона МАКС-2019.

"Готовы к дальнейшим переговорам по дальнейшим поставкам", - добавил он.

Ранее во вторник Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок частей второго дивизиона С-400. Процесс, по данным турецких военных, займет около месяца.

О заключении контракта на поставку Турции С-400 Россия сообщила в сентябре 2017 года. Стоимость соглашения составила $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект зенитных систем, то есть два дивизиона, также ей будут частично переданы технологии производства. Техника первого дивизиона С-400 была поставлена в июле.