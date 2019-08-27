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МАКС-2019

Путин заявил, что Россия и Турция могут объединить усилия в сфере высоких технологий

Президент России отметил, что имеет в виду направления, где компетенции обеих сторон "наиболее сильны и востребованы"

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Россия и Турция могут объединить свои усилия в реализации планов высокотехнологичного развития двух стран. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях международного авиасалона МАКС-2019.

"Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции. Мы, конечно, могли бы объединять свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - сказал российский лидер. Он отметил, что во вторник на МАКС делегации во главе с Эрдоганом была представлена целая цепочка различных продуктов как военного, так и гражданского назначения. По словам Путина, это, в том числе, демонстрирует возможности России по сотрудничеству в аэрокосмической сфере.

Президент РФ также заявил, что рад возможности обсудить с президентом Турции двусторонние отношения и перспективы взаимодействия двух стран "и по вопросам чувствительного характера региональной повестки дня".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияМАКС-2019
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