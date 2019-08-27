Эксперимент по маркировке минеральной воды в России может стартовать с 1 октября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке минеральной воды может пройти в России с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработан Минпромторгом и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, планируется маркировка воды природной или искусственной минеральной, газированной, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Провести эксперимент поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, ФНС, ФТС, Роспотребнадзору, Росаккредитации, Роспатенту и ФСБ. Функции оператора информационной системы маркировки воды будет осуществлять ООО "Оператор-ЦРПТ" на безвозмездной основе.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.

В октябре 2018 года производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", предприятие "Холдинг Аква", обратился в Минпромторг с просьбой провести добровольный эксперимент по включению минеральной воды в систему маркировки. Тогда же сообщалось о том, что в первую очередь планируется включить в национальную систему цифровой маркировки разливаемую на заводе минеральную воду "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17". В июле 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране.