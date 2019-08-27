В Ульяновске инвестируют 1 млрд рублей в производство полимерных композиционных материалов

УЛЬЯНОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Лабораторно-производственный комплекс по выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий появится в Ульяновской области. В его строительство инвестируют около 1 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

"С генеральным директором ВИАМ (Всероссийский НИИ авиационных материалов) Евгением Кабловым обсудили вопрос строительства в Ульяновске лабораторно-производственного комплекса по выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий. Объем инвестиций составит почти 1 млрд рублей, будет создано несколько десятков высокопроизводительных рабочих мест, средняя заработная плата составит свыше 60 тыс. рублей", - написал Морозов.

По данным областного правительства, встреча прошла на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Губернатор добавил, что уже подписано соответствующее постановление федерального правительства. "Институт сможет увеличить объемы производства, что скажется на поступлениях в бюджет Ульяновской области. Мы ожидаем, что благодаря реализации проекта налоговые отчисления вырастут в два раза", - отметил Морозов.

ВИАМ был основан в 1932 году как головной научно-производственный центр разработки новых материалов для авиационной и позднее космической техники. За более чем 85 лет деятельности учеными и инженерами института освоено свыше 3,2 тыс. марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число патентов института превышает 5 тыс. единиц. В ВИАМ разработано 96% материалов, применяемых в авиационной технике России и стран СНГ.

Авиасалон МАКС-2019, в котором принимают участие более 800 компаний со всего мира, проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Первые три дня салон будет открыт для специалистов и представителей бизнеса, а с пятницы по воскресенье его смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций в павильонах составляет 26,5 тыс. кв. м, на открытых площадках - 45 тыс. кв. м.