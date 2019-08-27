Минсельхоз ожидает к 2024 году увеличение производства мяса в России на 12,2%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает увеличение производства мяса в РФ на 12,2% к 2024 году по сравнению с показателем за 2018 год, до 11,9 млн тонн. Об этом говорится в презентации аналитического центра Минсельхоза, представленной на конференции группы "Черкизово".

Как отмечается в документе, в 2018 году производство мяса в России составило 10,6 млн тонн, импорт - 0,8 млн тонн, экспорт - 0,4 млн тонн. Ожидается, что к 2024 году импорт снизится до 0,7 млн тонн, а экспорт вырастет до 1,2 млн тонн. При этом объем внутреннего потребления по итогам 2018 году оценивается в 10,6 млн тонн, а к 2024 году этот показатель может вырасти до 11,3 млн тонн.

"У нас экспорт постепенно прирастает, но на текущий момент, если посмотреть на 2018 год, мы продолжаем оставаться нетто-импортером: мы импортируем мяса в два раза больше, чем экспортируем. В 2024 году, я надеюсь, что мы наконец перешагнем, переломим эту тенденцию и станем нетто-экспортером", - пояснил руководитель аналитического центра Минсельхоза Дмитрий Авельцов.

В свою очередь, эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин, отметил, что по прогнозу ассоциации, экспорт свинины и другой продукции свиноводства из России в 2019 году может вырасти на 15-20% по сравнению с 2018 годом и достичь 100 тыс. тонн, а к 2022 году - до 200 тыс. тонн. При этом одним из самых перспективных рынков, по его оценке, является Китай, на который приходится 20% мирового импорта, Япония (19%), Южная Корея (10%), Гонконг (5%).

По прогнозу союза, производство свинины в России в 2019 году может вырасти на 4-5%, до 3,876 млн тонн. При этом импорт также может увеличиться почти в два раза, до 130-150 тыс. тонн в связи с открытием в конце 2018 года поставок свинины и говядины с предприятий Бразилии.

Бирулин добавил, что в связи с ростом предложения среднегодовая стоимость свинины в этом году может снизиться на 5-10% по сравнению с 2018 годом и стать самой низкой за последние пять лет. Падение цены может привести к росту потребительского спроса на 5-6%, или на 200-210 тыс. тонн в год, однако преградой этому может стать снижение покупательской способности, заключил он.