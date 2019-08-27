В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сбербанк думает над развитием бренда "Сбер" в рамках своей экосистемы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк начал работу над новым логотипом. По информации РБК, обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх - с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда "Сбер", а затем название структур, входящих в экосистему банка.

"Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда "Сбер" для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года. О вариантах лого для экосистемы говорить пока рано", - отметили в пресс-службе банка. При этом там подчеркнули, что на бизнес Сбербанка разработка логотипа не оказывает влияния.

В апреле этого года сообщалось, что Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер". В банке не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак, но отметили, что "использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании".

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк".

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.