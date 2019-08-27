Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС осмотрели вертолет в стиле Aurus и аэротакси

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019 продемонстрировали вертолет "Ансат", выполненный в стиле Aurus, возможности боевых самолетов Сухого, а также один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера, который показался турецкому президенту тесным.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, над проектом которого совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО "ОАК" и COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован практически в собранном виде, поэтому лидеры смогли ознакомиться с вариантами планировки салона и посидеть в кабине пилотов.

По поводу комфорта вариации оборудования первого класса у Эрдогана не возникло вопросов, однако затем он отметил тесноту планировки эконом-класса после того как лично посидел в кресле будущего самолета, о чем поспешил сказать Путину: "Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали".

Однако российский президент тут же парировал: "Это делают по заказу авиакомпании. Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше".

Президенты РФ и Турции остановились также у автомобиля Aurus Senat и вертолета "Ансат", выполненного в стиле Aurus, осмотрели остальную часть стенда "Вертолетов России", задержавшись около аэротакси, ознакомились с продукцией "Объединенной двигателестроительной корпорации" и беспилотными летательными аппаратами группы компаний "Динамика".

В павильоне "Объединенной авиастроительной корпорации" помимо продукции гражданского авиастроения РФ, президентам на примере 3d-моделей рассказали о возможностях боевой авиации - самолетов СУ-32, МИГ-29куб, СУ-35, МИГ-35д, СУ-30см, ЯК-130, ЯК-152, СУ-70, СУ-57э.

Лидеры также осмотрели выставку корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где ознакомились с продукцией предприятия. На экспозиции были представлены авиационные бомбы и ракеты различных видов.