Трутнев: все ведомства поддержали допуск частных инвесторов к шельфу Арктики

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Все ведомства, участвовавшие в обсуждении инициативы по предоставлению частным инвесторам возможности работать на арктическом шельфе, поддержали это предложение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

В понедельник, 26 августа, официальный представитель Дмитрия Козака сообщил, что по итогам совещания у Козака и Трутнева будет дано поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики.

"Все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав ", - сказал Трутнев.