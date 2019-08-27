{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Трутнев: все ведомства поддержали допуск частных инвесторов к шельфу Арктики

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Все ведомства, участвовавшие в обсуждении инициативы по предоставлению частным инвесторам возможности работать на арктическом шельфе, поддержали это предложение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

На эту тему

В понедельник, 26 августа, официальный представитель Дмитрия Козака сообщил, что по итогам совещания у Козака и Трутнева будет дано поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики.

"Все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав ", - сказал Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
Власти Адыгеи сообщили, что уровень безработицы в регионе с начала года понизился до 8,2%
По данным пресс-службы главы республики, потребительская инфляция за полугодие составила 4,3%
Читать полностью