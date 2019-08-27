Ставрополье намерено снизить зависимость от импорта семян сахарной свеклы

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Ставропольский край намерен снизить импортозависимость по семенам гибридов сахарной свеклы. В настоящий момент регион использует порядка 90% импортных семян, сообщил ТАСС во вторник первый зампред правительства края Николай Великдань.

"Проблема с сахарной свеклой - практически на 90% мы работаем на зарубежной селекции. У нас есть излюбленные гибриды, которые применяли десятки лет назад, но сейчас показатели этих гибридов нас не устраивают, в частности, по сахаристости. Мы привезли два гибрида из Белоруссии, будем из выращивать, на следующий год уже будем закладывать площадки, пускай пока еще и небольшие", - сказал он.

Площади посевов сахарной свеклы в Ставропольском крае в 2019 году увеличились, достигнув 35 тыс. га, в 2018 году площади составляли порядка 32,1 тыс. га. Нехватка семян отечественной селекции в регионе заметна и в других культурах. "Нехватка именно отечественных сортов отмечается и по овощам всех наименований", - отметил Великдань.

В регионе в настоящий момент работает 21 семеноводческое хозяйство, семенами зерновых культур край обеспечен практически полностью. Для поддержки отечественного семеноводства бюджет края выделяет субсидии. Крупный проект в семеноводстве реализуется в Изобильненском городском округе Ставрополья - там строится завод по подготовке и фасовке семян кукурузы и подсолнечника мощностью 16,8 тыс. т.