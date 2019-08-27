Сэкономленные в Забайкалье 105 млн рублей дальневосточной субсидии направят на медицину

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Забайкальский край направит 105 млн рублей, сэкономленных при реализации социальных мероприятий по дальневосточной субсидии, на закупку новых машин скорой помощи, дополнительное оснащение больниц и благоустройство территорий. Перераспределение средств во вторник одобрила правительственная подкомиссия по инвестпроектам в Дальневосточном федеральном округе.

"В Забайкальском крае в результате реализации мероприятий возникла экономия по 28 мероприятиям на сумму 105 млн рублей. Предлагается за счет экономии перераспределить дополнительные средства на ранее одобренные мероприятия: приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, приобретение и установка уличных тренажерных комплексов и благоустройство общественных территорий", - сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов на заседании подкомиссии.

Также было скорректировано распределение средств в Приморье, Бурятии и Амурской области. Как пояснили в пресс-службе министерства, для большинства регионов перераспределение потребовалось из-за экономии средств по заключенным контрактам. В Бурятии сэкономленные 88 млн рублей направят на ремонт инфраструктуры и приобретение зданий для социальных объектов.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, или 6,6 млн человек. Размер единой субсидии округу составит более 94 млрд рублей на три года.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона уже начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.