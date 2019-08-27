Работы по строительству дороги в объезд Владикавказа могут начаться в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Строительство дороги в объезд Владикавказа может начаться в 2020 году, сообщил во вторник журналистам председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев

"Строительство дороги в объезд Владикавказа начнется в 2021 году. Утвержден план трассы, разрабатывается проектно-сметная документация, которая будет направлена в Главгосэкспертизу. При этом в ФКУ Упрдор "Кавказ" отметили, что реализация проекта может начаться в 2020 году", - сказал Солиев.

Строительство объездной дороги в Северной Осетии в сторону Грузии разгрузит муниципальные дороги от транзитного транспорта. Сейчас основная магистраль в Грузию, Армению, Иран, Турцию и Азербайджан проходит по дорогам спального района Владикавказа.

Новую объездную дорогу будут прокладывать через поля, земли сельхозназначения, пересекая федеральную трассу Владикавказ - Алагир.