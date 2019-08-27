Моисеев: новая система пенсионных накоплений модернизирует негосударственные пенсии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Законопроект о новой системе пенсионных накоплений, разработанный на основе законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, будет модернизацией существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее сегодня он сообщил, что Минфин и ЦБ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы пенсионных накоплений.

"[Новая система], по сути, является модернизацией существующего НПО (негосударственного пенсионного обеспечения - прим. ТАСС). Помните, был законопроект о пенсионных схемах, вот сейчас будет что-то похожее", - сказал Моисеев. В рамках НПО средства на пенсионном счете формируются за счет добровольных взносов работодателя или работника (в отличие от обязательного пенсионного страхования, где взносы на накопительную пенсию формируются из обязательных отчислений работодателей, с 2014 года заморожены и идут на формирование страховой части пенсии).

Сам законопроект планируется опубликовать через неделю, основной его посыл - отказ от любых способов принуждения граждан к вступлению в систему, говорил также сегодня Моисеев. Детали могут быть представлены на следующей неделе, "если все пойдет по плану", сказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, отказавшись от других комментариев.

Кроме того, в рамках документа может быть решен вопрос о переводах пенсионных накоплений граждан между НПФ и из ПФР в НПФ, следует из слов Моисеева. Ранее ЦБ заявлял о планах предложить изменения в законодательство по переходам, чтобы в новый фонд передавались только новые накопления, а уже ранее накопленные - по истечении пяти лет, что позволит избежать потери гражданами инвестиционного дохода при досрочных переходах. Эти предложения "поступали и обсуждаются", сказал Моисеев.

Источник на пенсионном рынке сообщил ТАСС, что новая система будет обсуждаться сегодня на совещании с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, замминистра финансов Алексея Моисеева.

Об ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты. С тех пор обсуждается законопроект об ИПК, он пока не обнародован. Основные дискуссии шли вокруг способа вступления граждан в систему.

Изначально концепция ИПК предполагала автоподписку (автоматическое включение с возможностью выйти из системы ИПК). Этот способ вызвал множество дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертов, впоследствии от него было решено отказаться. В июне источник ТАСС, близкий к обсуждению законопроекта, говорил, что вступление в систему будет полностью добровольным.

Законопроект об ИПК "подвис" из-за пенсионных изменений, но запуск системы с 2020 года реалистичен, говорил в конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.