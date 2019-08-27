Enel Green Power построит в Чили солнечный парк, контролируемый дронами

ТАСС, 27 августа. Компания Enel Green Power приступила к строительству нового парка солнечных электростанций Campos del Sol в Чили. Парк станет крупнейшим в стране и будет контролироваться автономными беспилотниками, сообщается на сайте компании.

Для реализации проекта будут выделены инвестиции в размере $320 млн, а общее число солнечных панелей составит около миллиона, причем панели будут двухсторонними, что позволит увеличить выходную мощность на 12% по сравнению с традиционными аналогами.

Мониторинг строительной площадки Campos del Sol, а впоследствии и самой электростанции, будет производиться с помощью GPS-оборудования и автономных дронов, которые позволят дистанционно контролировать ситуацию и повышать общую эффективность работы парка.

По оценкам компании, к концу 2020 года парк электростанций сможет выйти на уровень мощности, достаточный для сокращения выбросов CO2 на 900 тыс. тонн в год и более.