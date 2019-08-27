Российские индексы по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Индекс РТС и курс рубля во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, индексу Мосбиржи к концу торгов удалось уйти в умеренный рост. Так, индекс РТС снизился на 0,76%, до 1258,6 пункта, индекс Мосбиржи к концу дня вырос на 0,04%, до 2659,35 пункта, следует из данных торгов.

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что давление на российский рынок оказывает ослабление спроса на рублевую ликвидность и новый виток торгового конфликта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:59 мск увеличился на 0,83%, до 66,62 рубля, курс евро вырос на 0,81%, до 73,885 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,26% - до $58,64 за баррель.

Снижение российских индексов и валюты

Во вторник рубль торговался в красной зоне на ряду с большинством других валют на развивающихся рынках - также к доллару падают турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо. Вместе с тем по отрицательной динамике рубль заметно опережал валюты-аналоги. В частности, к 18:00 отечественная валюта теряла около 0,7% и к доллару, и к евро, тогда как потери валют Турции, Бразилии и ЮАР составляли 0,2-0,3%, а отдельные валюты и вовсе укреплялись (например, индийская рупия), отметил начальник отдела Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Он полагает, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей. "Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился, и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз плохой аппетит инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле", - пояснил эксперт.

Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 года включительно.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов в свою очередь полагает, что сегодняшнее ослабление рубля связано с произошедшим падением цен на нефть и валют развивающихся стран, в том числе китайского юаня. Кроме того, "официально Пекин пока так и не подтвердил сообщение Дональда Трампа о том, что Китай намерен заключить торговое соглашение", добавил он.

То, что негативные настроения на глобальных рынках поддерживает ситуация с торговым противостоянием США-Китай, где обе стороны высказались за готовность вернуться к переговорам, но пока не предприняли конкретных действий для сближения позиций, считает и главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Он добавил, что завтра существенное влияние на динамику российского рынка может оказать выход финансовых отчетностей компаний, в частности "Лукойла", "Ленты", "Татнефти", "Фосагро" и "Распадской".

Прогноз на 28 августа

В ИК "Велес Капитал" завтра ожидают консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 65,5 рубля. В "БКС Премьер" - в пределах значений 66,2-66,6 рубля за доллар США.

Индекс Мосбиржи по прогнозам "БКС Премьер" может торговаться в диапазоне 2637-2645 пунктов.

"В среду торги на российском фондовом рынке пройдут нейтрально на фоне новостного затишья в американо-китайском торговом конфликте. Может наблюдаться волатильность в акциях "Лукойла" после того, как компания обнародует финансовый отчет за второй квартал", - пояснили в компании.