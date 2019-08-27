Австрийская компания Doka в сентябре откроет под Липецком завод по производству опалубки

ТАСС, 27 августа. Запуск первого в России завода австрийской компании Doka по производству опалубки запланирован в сентябре в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", созданной в Липецкой области. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба ОЭЗ.

"В сентябре планируется введение в эксплуатацию предприятия ООО "Дока Липецк" (Австрия) с объемом инвестиций около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении ОЭЗ.

По данным представителя ОЭЗ "Липецк", запуск завода предполагается 4 сентября.

Австрийская компания Doka GmbH, имеющая в регионе дочернее предприятие "Дока Липецк", в июле 2018 года в ОЭЗ "Липецк" начала строительство своего первого в России завода по производству опалубки (форма будущего сооружения, наполняемую бетоном - прим. ТАСС), которую она намерена поставлять на российский рынок жилищного и коммерческого строительства. В течение двух лет завод должен выйти на производство до 67,5 тыс. кв. м опалубки в год.

Компания Doka GmbH входит в концерн Umdasch Group, основанный в Австрии в 1868 году. Он является мировым лидером в разработке, производстве и продаже опалубочной техники для всех сфер строительства, имеет более 160 филиалов в 70 странах, насчитывает свыше 6 тыс. сотрудников.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создана в Липецкой области в 2005 году, насчитывает 64 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. Резиденты построили 23 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций более 197 млрд рублей. В ОЭЗ создано почти 4,3 тыс. рабочих мест.