Власти Дагестана создадут единый проектный офис совместно со Сбербанком

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана создадут единый проектный офис со Сбербанком, в котором будут анализироваться бизнес-проекты, реализуемые на территории республики, в том числе с привлечением заемных средств, сообщил ТАСС на международном молодежном форуме "Машук" глава правительства Дагестана Артем Здунов.

"Для нас сейчас принципиально важно, чтобы со Сбербанком выстроились именно партнерские отношения <…> Мы решили, что у нас будет проектный офис единый. Все проекты, которые у нас рассматриваются по Дагестану, мы будет вместе анализировать - потому что мы лучше знаем основных бенефициаров, знаем рынки их сбыта. Будем помогать их изучать, чтобы они [Сбербанк] принимали… решения [по кредитованию]", - сказал Здунов.

Он добавил, что в настоящее время планируется открытие на территории республики дополнительных офисов Сбербанка, а также Россельхозбанка, который также активно работает в Дагестане, в том числе по оказанию поддержки предприятиям агропромышленного комплекса.

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между властями Дагестана и Сбербанком было подписано соглашение о сотрудничестве. Сбербанк участвует в реализации программы "Безналичный Дагестан" по внедрению безналичного расчета в общественном транспорте, организациях ЖКХ и медучреждениях республики, а также социального проекта "Забота" по поддержке социально незащищенных граждан. Кроме того, планируется участие Сбербанка в развитии древнего города Дербента. В июле 2019 года в ходе встречи руководства Дагестана и Сбербанка обсуждалось создание специального механизма и мер поддержки инвестиционных проектов на территории республики.

Сбербанк является основным банковским институтом Дагестана. Доля на рынке кредитования физических лиц составляет около 60%, более 75% жителей региона доверяют свои финансы этому банку.