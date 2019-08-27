"Роснефть": независимый контроль позволит гарантировать качество российской нефти

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Привлечение независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти в трубопроводной системе позволит усилить качество сырья, а также продемонстрировать рынку, что оно стабильно, сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что действующий глава совета директоров "Роснефти", экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества российской нефти. Представитель "Роснефти" отметил, что компания не комментирует официальную переписку. В то же время, по его словам, "Роснефть" уже внедрила практику дополнительного контроля качества сдаваемой в систему нефти, для чего привлекла независимые инспекторские организации. "Это общепринятая международная практика, которою мы предлагаем повсеместно внедрить и в России. Это не только повысит прозрачность и усилит контроль за качеством сырья в трубопроводной системе, но и продемонстрирует рынку, что в России действует абсолютно прозрачный и понятный инструмент контроля, что качество сырья стабильно и гарантировано независимыми инспекторами, авторитет которых не подвергается сомнению на международном рынке", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас, когда российским поставщикам нанесен "огромный репутационный ущерб, и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно".