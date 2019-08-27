Участники платежного рынка планируют создать рабочую группу по борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участники платежного рынка РФ совместно с представителями МВД планируют создать рабочую группу для проработки методов борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации банков "Россия" (АБР) Георгий Лунтовский, комментируя итоги межведомственного совещания, проходившего во вторник на площадке ассоциации.

"Было принято решение о создании рабочей группы, которая будет готовить предложения и более глубоко изучать проблему [мошенничества]. Я думаю, мы будем работать во взаимодействии и с Центральным банком, и Росфинмониторингом, и Министерством внутренних дел", - сказал он.

О готовности вступить в рабочую группу уже заявили представили платежных систем, банков и МВД, отметил Лунтовский.

Решение о создании рабочей группы связано с тем, что проведенное ранее предварительное совещание с банками по теме информационной безопасности показало разницу в подходах решения проблем с мошенничеством. При этом большинство банков согласны, что необходимо найти механизм борьбы с мошенниками, но однозначного решения по данному вопросу пока нет.

Что касается ранее озвученного ассоциацией предложения по блокировке карт до 30 дней при подозрительных операциях, глава АБР отметил, что это может эффективно, но не для всех видов мошенничества.

"Действительно, есть виды мошенничества, где деньги веером уходят очень быстро в течение часа. Но все признали и то, что есть и другие виды мошенничества, и там есть время для реагирования, поэтому эта тема (блокировки карт до 30 дней - прим. ТАСС) все-таки для банков актуальна", - добавил он.

Как сообщалось ранее, АБР предложила внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. В Банке России в свою очередь высказали мнение, что подобная инициатива может быть неэффективна, поскольку злоумышленники зачастую выводят украденные деньги в первые часы после перевода.