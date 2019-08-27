Пермский "Машиностроитель" получил заем в 377 млн рублей на выпуск узлов двигателей ПД-14

ТАСС, 27 августа. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил заем в 377 млн рублей пермскому заводу "Машиностроитель" на реализацию проекта по созданию серийного производства узлов двигательной установки ПД-14. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства Пермского края по итогам подписания договора целевого займа между ФРП и заводом на полях авиасалона МАКС-2019.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. По данным правительства Пермского края, проект завода "Машиностроитель" предполагает организацию серийного производства узлов двигателя: реверсивного устройства, переднего корпуса с замками, панелей обшивки газогенератора.

"Общая стоимость проекта составит 471 млн рублей, из которых 376,8 млн - заем ФРП. Средства предоставлены на выгодных условиях программы "Конверсия": первые три года пользования займом ставка 1% годовых, далее - 5%", - цитирует пресс-служба директора ФРП Романа Петруцу.

По словам гендиректора завода "Машиностроитель" Владимира Ломаева, на предприятии завершены опытно-конструкторские работы, освоены технологии. Планируется, что полная мощность производства к 2024-2025 годам составит порядка 24 комплектов в год. Ломаев также уточнил, что сейчас на "Машиностроителе" благодаря займам ФРП строится новый цех замкнутого производства мотогондол и параллельно разрабатываются технологии для следующего поколения двигателей ПД-35.

"Общая сумма заимствования в федеральном и региональном фондах составила 872 млн рублей. В результате реализации проектов завод получит дополнительно более 4 млрд рублей выручки и создаст более 30 высокопроизводительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

ФРП основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.