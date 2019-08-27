МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

"1 сентября 2019 года Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3). Официальное мероприятие состоится при участии министра транспорта РФ Евгения Дитриха, руководителя Росавиации Александра Нерадько, губернатора Московской области Андрея Воробьева, генерального директора АО "МАШ" Михаила Василенко, руководства профильных организаций и авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Изначально ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но открытие нового объекта не раз переносилось.

В Минтрансе уточняли, что ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) с текущих 70 до 100 в час. Как указано на сайте Шереметьево, сейчас количество ВПО составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

Кроме новой взлетно-посадочной полосы, в 2019 году в Шереметьево планируется ввести терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, в 2021 году - терминал С2 на 10 млн пассажиров.