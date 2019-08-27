{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: в РФ за шесть лет приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов

При этом президент, находясь в новом аэропорту Гагарин в Саратове, назвал его замечательным подарком городу

САБУРОВКА /Саратовская область/, 27 августа. /ТАСС/. В России за шесть лет приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин.

"У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов", - сказал глава государства.

"Я помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: "Прошу рассмотреть и поддержать". Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить", - сказал президент, назвав новый аэропорт замечательным подарком городу.

Генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский сообщил главе государства, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн человек.

"Этот аэропорт занимает особое место, имея в виду, что он построен в чистом поле точно так же, как Платов в Ростове. Прекрасно, было меньше 500 тыс. пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова), теперь даже на 1,5 (млн) вторую очередь планируют построить. Я думаю, что это замечательный подарок городу", - отметил Путин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также во время осмотра терминала сообщил президенту, что РЖД планирует построить отдельную железнодорожную ветку с пассажирским терминалом и траволатором к терминалу аэропорта.

Аэропорт Гагарин

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь - 23 тыс. кв. м. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тыс. м и ширину 45 м. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER, на стоянке может разместиться 21 самолет. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.

Строительство аэропорта Гагарин - совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 млрд рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тыс. человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток Гагарина на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
ГК "Ренова" планирует строить по одному аэропорту ежегодно
Председатель совета директоров компании Виктор Вексельберг рассказал, что следующим этапом станет строительство аэропорта в Новом Уренгое
Читать полностью