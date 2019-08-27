ГК "Ренова" планирует строить по одному аэропорту ежегодно

САБУРОВКА /Саратовская область/, 27 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал президенту России Владимиру Путину о планах компании вводить по одному аэропорту ежегодно.

Ранее Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин и осмотрел пассажирский терминал, зал регистрации пассажиров, залы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку. В аэропорту президента сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"Каждый год мы вводим по одному аэропорту <...> Мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше, Владимир Владимирович, следующий этап - Новый Уренгой, уникальный аэропорт, и Камчатка", - сказал Вексельберг, когда Путин в новом саратовском аэропорту Гагарин остановился у стенда с перечнем аэропортов, которые уже построила УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову") или планирует построить.

На стенде были указаны, помимо Гагарина, аэропорты Кольцово, Курумоч, Стригино, Платов, Новый Уренгой и Елизово.

"Стройте, стройте, у вас хорошо получается", - ответил Путин.

Глава государства также отметил, что аэропорт Гагарин построен "на самом высоком уровне", поскольку связан с именем Юрия Гагарина.

"Мы это чувствуем, понимаем ту степень ответственности, которую накладывает имя Гагарина", - ответил Вексельберг.